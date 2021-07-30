أخبار عاجلة

«زي النهارده» في 18 أغسطس 1927 .. محمد الخامس سلطاناً على المغرب -
رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون -
مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول -
شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش -
الاهلى : لو لينا حق في مباراة طلائع الجيش هنخده -
تعرف علي تفاصيل واحتفال لاعبو الجيش بالزمالك بعد تعادلهم مع الاهلى -
جلسة طارئة مع بن شرقي ووكيلة للتجديد ولبيب يحسم مصيره من انتخابات الزمالك -
قائد الاهلي التاريخي : الزمالك يمتلك افضل دفاع في الدوري -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة -
موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .. وخطوات التظلم على النتيجة إلكترونيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إسرائيل تكشف النقاب عن تجربة عسكرية سرية أجرتها بدولة أوروبية بمشاركة 14 دولة

Print
إسرائيل تكشف النقاب عن تجربة عسكرية سرية أجرتها بدولة أوروبية بمشاركة 14 دولة إسرائيل تكشف النقاب عن تجربة عسكرية سرية أجرتها بدولة أوروبية بمشاركة 14 دولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت، السلطات الإسرائيلية النقاب عن تجربة عسكرية، أجرتها في إستونيا الأسبوع الماضي، بحضور ممثلين عسكريين من 14 دولة بعد تعتيم إعلامي كانت فرضته، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية

وبحسب ما نشره موقع «إسرائيل 24» بالنقل عن القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أمس الخميس، فإن التجربة أجريت في جزيرة ساريما أمام ممثلين رفيعي المستوى من 14 دولة، بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتضمنت إطلاق صاروخين من طراز «تموز»، من مركبة خفيفة لأول مرة، حيث ضربا بدقة هدفين بحريين مختلفين بنجاح.

وأشرف على التجربة شركة الأسلحة الإسرائيلية «رافائيل» التي طورت الصواريخ، بالتعاون مع شركة «أوشكوش ديفينس» والجيش الإستوني.

ووفق ما أفاد به موقع «إسرائيل 24» اليوم، فإنه يمكن لمثل هذا الطراز من الصواريخ، الانطلاق عبر مجموعة واسعة من المنصات، وضرب العديد من الأهداف.

ولفت الموقع إلى أن الجيش الإستوني اشترى في الآونة الأخيرة من «رافائيل» عددا من الصواريخ من هذا الطراز، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي و36 جيشا حول العالم.

أستونيا_هي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق بشمال أوروبا، يحدها من الشمال خليج فنلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ومن الجنوب لاتفيا، وإلى الشرق من بحيرة بيبوس والاتحاد الروسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» في 18 أغسطس 1927 .. محمد الخامس سلطاناً على المغرب

«زي النهارده» في 18 أغسطس 1927 .. محمد الخامس سلطاناً على المغرب

رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون

رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون

مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول

مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول

شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش

شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش