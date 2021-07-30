السباح مروان القماش ينسحب من سباق 1500 متر حرة بالاوليمبياد

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انسحب السباح المصري مروان القماش من سباق 1500 متر حرة، اليوم الجمعة، منهيا مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكان من المقرر أن يشارك القماش في السباق، ولكنه فضل الانسحاب وعدم خوض السباق لشعوره بعدم قدرته على تحقيق رقم يساعده على التأهل.

وكشفت البعثة المصرية فى طوكيو أن القماش شعر بالام فى الركبة ما إضطر الجهاز الفنى للسباحة لانسحاب اللاعب من المشاركة فى السباق الأخير لعدم جاهزيتة

وكتب مروان القماش عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الحمد لله أنهيت منافساتي الأولمبية في المركز الـ14 والـ16 عالميا في سباقي 400 و800 متر".

وأشار القماش إلى أنه يعتبر ما فعله نتيجة طيبة، موضحا أنه كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل والوصول للنهائي وتشريف مصر بميدالية وهو حلمه منذ الصغر.

وأتم: "أعتبر ما حدث توفيق كبير من الله، وأعدكم بعدم إنهاء مشواري قبل تحقيق أهدافي، وأشكر وزير الرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، والشركات الراعية لي على دعمي".