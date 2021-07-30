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التخطيط : اعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل

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التخطيط : اعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل التخطيط : اعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل

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أنهى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- منحته الدراسية المكثفة حول "الفرص المتساوية بين الجنسين" بمملكة الدنمارك. جاء ذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران مع بعض الدول واستئناف المنح الدراسية بالخارج.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن التدريب يعد رافدًا مهمًا يعزز القدرات الذاتية للمتدربين ويساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.
من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن المنحة الدراسية تأتي في إطار التعاون بين المعهد ومركز زمالة دانيدا التابع لوزارة الخارجية الدنماركية، موضحة أنه المنحة تضمنت دراسة عدد من الموضوعات منها المساواة بين الجنسين، والمجهودات والاتفاقيات الدولية لتمكين النساء وإتاحة الفرص للجميع، وخطوات صياغة خطة عمل Action Plan لتسريع المساواة بين الجنسين.
وأشار وفد الوزارة والمعهد إلى أنه تم تقديم خطة عمل خلال البرنامج التدريبي عن تفعيل وحدات تكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة بهدف تعزيز نشر ثقافة المساواة، وضبط الممارسات داخل جهة العمل.
جدير بالذكر أن السيد السفير أيمن القفاص، سفير بالدنمارك قام باستضافة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقر اقامته بكوبنهاجن للاحتفال بالعيد الوطني المصري.

المصرى اليوم

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