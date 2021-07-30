أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل

Print
بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة

بالصور.. مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل

ينطلق، الأحد القادم، بمدينة التمور ببريدة "مهرجان بريدة للتمور"، بتنظيم من أمانة منطقة القصيم، وبإشراف إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ممثلةً بهيئة فنون الطهي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، ويستمر 35 يوماً.

ويتضمّن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع، وسط تطبيق للتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب