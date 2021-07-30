القتل حدًا للداعشي مقتحم المصرف وتحذير لمتورطي السفر.. هنا "الداخلية بأسبوع"

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ضبط قضيتي حشيش و19 ألف مخالفة احترازات وخدمات "الأحوال المتنقلة" للجنسين

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 14 وحتى 20 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 23 وحتى 30 يوليو 2021م، حيث أشارت إلى أن وزارة الداخلية حذرت كل من يثبت تورطه في السفر للدول الممنوع السفر إليها، بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة (3) سنوات، وذلك في ظل تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وتضمن الفيديو بدء سريان قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية، والمناسبات الثقافية أو العلمية، والمنشآت الحكومية أو الخاصة، والمنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة، وكذلك عند استخدام وسائل النقل العام، يوم الأحد القادم الموافق 22 / 12/ 1442هـ، الموافق 1/ 8 / 2021م.

وتضمن الفيديو تنفيذ حكم حد الحرابة قتلاً في أحد الجناة في مدينة جازان بعد إقدامه على اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، واقتحامه لأحد المصارف في مدينة جازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمداً وعدواناً، مما نتج عنه مقتل اثنين، وإصابة اثنين آخرين، واحتجاز آخرين، وكذلك مقاومة رجال الأمن، وإطلاق النار باتجاههم، وحيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وتعاطي المخدرات.

وأشار الفيديو إلى أن الأفواج الأمنية بمنطقتي عسير وجازان ضبطت (178) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، حيث تم استكمال إجراءات تسليم القضيتين لدى جهة الاختصاص.

وكشف المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (الجوف، الباحة) وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتضمن الفيديو ضبط (14.648) مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 11 / 12 / 1442هـ، كما أشار الفيديو إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت (66) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (19.293) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة للفترة من 8 حتى 14/ 12/ 1442هـ، تضمن الفيديو إلى أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1964) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (304.246) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمعدل (43.463) اتصالاً لكل يوم.