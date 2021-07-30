أئمة مساجد المنيا: الاعتداء على المال العام جريمة شرعية قانونية

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أكد أئمة وخطباء مساجد في المنيا، ضرورة الحفاظ على المال العام، وعدم التعدي عليه، لافتين إلى أن الاعتداء على المال العام جريمة شرعية وقانونية، لا يجوز ارتكابها.

وطالبوا خلال خطبة الجمعة، اليوم، بضرورة الحرص على المال العام، وأراضي وحقوق الدولة، لكونها ملكية للجميع، محذرين من التعدي عليها. مؤكدين أن من قتل أثناء استرداد أملاك الدولة، فهو شهيد في سبيل الله، ومن أصيب أثناء العمل واسترداد أراضي وحقوق الدولة، فهو في سبيل الله.

وقال الشيخ سلامه عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة: «لم نرصد أي مخالفات خلال خطبة الجمعة التي أقيمت تحت عنوان (مخاطر استباحة المال العام والحق العام)«.