وفد «محلية النواب» يزور نادي بني عبيد والمستشفى المركزي

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زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، ضمن زيارة اللجنة للمحافظة للوقوف على أخر تطورات المشروعات القومية بالمحافظة.

واستمع وفد اللجنة، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمشكلات المواطنين بالمدينة، بوجود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، والتي كان أبرزها مشكلة تقاطعات الطرق بميت فارس، وطلبوا عمل ازدواج لبعض الطرق الداخلية الخطرة.

كما تفقد وفد مجلس النواب مستشفى بني عبيد المركزي، والذي صدر قرار بنقل تبعيته لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي تحتاج لتطوير وتأهيل، ورافقهم الدكتور مكرم رضوان، نائب بني عبيد.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تفقد مبني المستشفي منذ عام، ومرت سنة ولم يتغير أي شئ، أو إنجاز أعمال التطوير، لافتا إلى أنه قال للنائب مكرم رضوان، إنه على استعداد لتخصيص أرض للمستشفى لكن عليه أن يوفر الاعتمادات المالية.

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية نادي بني عبيد الرياضي، والذي تولي النائب مكرم رضوان رئاسته بالتزكية مؤخرا، وتجري فيه بعض أعمال التطوير.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، والذي يضم النواب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سراللجنة، ومحمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبدالرحيم الغول.