العراق: دخلنا الموجة الرابعة لفيروس كورونا الأخطر من سابقتها

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة أن البلاد تواجه موجة وبائية أخطر من سابقاتها، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، مؤكدا أن المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الزيادة في حالات الإصابات.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن نسبة قليلة من المواطنين يرتدون الكمامة رغم خطورة الوضع، وسجلت الوزارة خلال 24 ساعة 13259 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و600 آلاف، فيما تم تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 18533 وفاة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 195 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.