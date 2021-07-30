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التحقيق مع 9 أطباء لتغيبهم عن العمل بكفر شكر

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التحقيق مع 9 أطباء لتغيبهم عن العمل بكفر شكر التحقيق مع 9 أطباء لتغيبهم عن العمل بكفر شكر

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وجه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالمرور على الوحدة الصحية بالمنشاة الكبري وتم اكتشاف خروج 9 أطباء من العمل دون إذن أو سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات لخدمة وراحة المرضى تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال رئيس المركز والمدينة إنه لا سبيل سوى انضباط آداء العمل ومستمرون في بذل كل الجهود بهدف تحسين الأوضاع وراحة ورضاء كل مواطن وتحقيق احتياجاته وحل مشكلاته التي نظمها القانون.

وفى السياق، ضبطت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر 2 مزرعة دواجن مخالفين تقومان بتصنيع صابون والأخرى تعمل في تصنيع حديد وتم التحفظ على 3 مولدات كهرباء و5 كرسى و10 جراكن مواد خام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

المصرى اليوم

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