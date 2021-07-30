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ضبط 5 آلاف لمبة «ليد» داخل مصنع دون ترخيص في حملة رقابية بالشرقية

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ضبط 5 آلاف لمبة «ليد» داخل مصنع دون ترخيص في حملة رقابية بالشرقية ضبط 5 آلاف لمبة «ليد» داخل مصنع دون ترخيص في حملة رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس حملة على المنشآت الصناعية، للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات والإشتراطات التموينية أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ١٦٣١٦ ضد «ا. ع. ع»، مدير مسؤول بمصنع لتصنيع اللمبات الليد، يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥ آلاف لمبة معدة للبيع، و١٠ آلاف كفر بلاستيك معد لتصنيع اللمبات، كما تم التحفظ على ٥ آلاف سوسته و٥٠٠ بودى للمبات.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٦٣١٧ جنح بلبيس ضد «ر. ع.ج»، مدير مسؤول بمصنع لتصنيع غطاء الصرف الصحى، يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ٤ آلاف كجم فايبر جلاس داخل شكائر، و٤٤٠ كجم مادة بولى ايستر داخل برميلين، و١طن مادة زمن استريت بشكائر، و١٠٠ غطاء منتج نهائي قبل بيعه بالأسواق.

المصرى اليوم

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