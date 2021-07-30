بسبب سمعتها السيئة ..شاب يقتل شقيقته ويسلم نفسه للشرطة:تزوجت عرفيا وخلعته  

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قتيلة بسبب سوء سلوكها

تعيش اسرة مكونة من ربة منزل و3 أطفال اعمارهم ما بين( 3 و8 )سنوت"حياة صعبة بعد ان ارتكب رب الأسرة جريمة فرضها عليه القدر ،المتهم شاب مكافح يدعى محمد يعيش فى منطقة الجيزة قتل شقيقته دفاعا عن شرفه وسمعته بالمنطقة.

شاب ينصح شقيقته بالبعد عن الرزيلة

هو الإبن الوحيد لوالديه ولديه 3 شقيقات ،اسس الشاب نفسه بنفسه وبنى منزلا من 3 طوابق ،عاش فيه هو وزوجته صحبة والديه وشقيقاته ،والدة الشاب كانت تكره زوجة الإبن فاقنعته ان يقوم بكتابة المنزل باسمها خوفا من أن تطرههم زوجته فى اى وقت.

الإبن البار يتنازل عن المنزل لوالدته

لم يتوان الشاب المحب لوالدته فى التنازل عن المنزل للام ،بعد فترة تزوجت واحدة من شقيقاته عرفيا ثم خلعت زوجها ثم عملت فى محل كوافير وبدات فى المبيت خارج المنزل ،ساءت سمعتها بالمنطقة وبدأالتلاسن عليها .

جريمة بالصدفة

يوم الواقعة كان الشاب يحاول اقناع شقيقته الا تبيت خارج المنزل وان تترك عملها فى محل الكوافير وان يمنحها ما تحتاجه من مصاريف بشكل يومى ،دارت بينهما مشادة كلامية قامت خلالها شقيقته بعضه فى وجهه فامسك بسكين كان بحوزته فى محاولة لتهويشها لكنها غاصت فى احشائها وفارقت الحياة .

لم يفكر اشلاب فى الهرب وذهب لقسم الشرطة وسلم نفسه وروى ما حدث للشرطة وامرت النيابة بحبسه على زمة القضية،

الام تطرد حفيداتها ووالدتهم

قامت والدته بطرد زوجته وبناته الثلاثة من المنزل واستولت على عفش الشقة ومن وقتها والشاب محبوس والزوجة بدون عمل او عائل واطفالها يقيمون لدى والد الام فى انتظار مصير زوجها المحبوس على ذمة قضية قتل ،وناشدت الأم المكلومة وزارة الداخلية التدخل لحفظ حقها فى منزل زوجها المحبوس.