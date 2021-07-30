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يلعب منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة طوكيو الأولمبية 2021 السبت المقبل في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول.

كان منتخب مصر قد تعادل فى المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين فى الجولة الثانية بهدف دون رد وأعلنت قناة بين سبورت إذاعة المباراة عبر قناة بين سبورت اكسترا - bein sport extra المفتوحة

يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

الاجتماع الفنى لمباراة مصر والبرازيل

ويواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب البرازيل في الثانية عشرة من ظهر السبت، في منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.



ويرتدي منتخب مصر الاولمبي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي منتخب البرازيل الأولمبي زيه التقليدي القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

القنوات الناقلة ..

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2020 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عمودي 27500 2/3

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

مباراة منتخب مصر الاولمبى والبرازيل مباشر اضغط هنا

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