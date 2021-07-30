«العلاج الطبيعي» تطالب أعضاءها ببيان تجهيزات طبية للحصول على الترخيص

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة العلاج الطبيعي، برئاسة سامي سعد، النقيب العام، أعضاءها من أخصائي العلاج الطبيعي، ببيان التجهيزات الطبية للمراكز التي يقررون فتحها، للحصول على التراخيص، ووجهت النقابة نفس المطالب لكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة والتي تملك مراكز للعلاج الطبيعي.

وقالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى جميع الزملاء أخصائيو العلاج الطبيعي، المقبلين على فتح مراكز خاصة للعلاج الطبيعي، يرجى التكرم ببيان التجهيزات الطبية للمركز، على أن يكون أسم الجهاز مكتوب بوضوح باللغة العربية والانجليزية، وبلد المنشأ، وأسم الشركة الطبية، وفاتورة الشراء المختومة من الشركة».

وأضاف البيان: «كما يرجى من كل كليات العلاج الطبيعي التابعة للجامعات الخاصة، ولديها مراكز للعلاج الطبيعي، سرعة إتمام الإجراءات بنفس التعليمات السابقة، والتي في حالة عدم اتباعها سوف نتخذ الإجراءات القانونية لغلق المكان».