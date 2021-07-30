«التجارة العالمية» تحذر من مخاطر عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا

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حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،في العالم على حركة التجارة العالمية، وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو-إيويلا، إن التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حاد خلال الموجة الوبائية الأولى.

وأشارت إلى أن المنظمة تتوقع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8% في 2021 وبنسبة 4% في 2022، وأضافت إذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، إلا أن تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة والتي تنعكس سلبا على السفر والنقل.

وأوضحت المسؤولة أن الأداء التجاري يتباين بشكل حاد من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات، محذرة من أن الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحة العامة، موضحة أن الدول الفقيرة لم تتمكن حتى الآن من تحصين سوى 1% فقط من سكانها في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50% في الدول الغنية.