حملات موسعة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

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تكثف الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من جهودها على مدار اليوم لضبط المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى ،ومتابعة حركة الشوارع ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية ، فضلاً عن متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بشن حملة إشغالات موسعة بشوارع المدينة، لرفع كافة المخالفات والتعديات على حرم الطريق لعودة الانضباط لشوارع المدينة أمام حركة المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، برفع ٥٧ حالة إشغال مخالف وضبط ٢٧ آخر حفاظاً على الإنضباط بشارع البلبيسي ، كما شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق ، حملات موسعة لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع ٣٤ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامه والمقاهي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر ، بمصادرة المركبات المخالفة وغير المرخصة، وتم التحفظ على١٥ توكتوك مخالف ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها ، فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان والقسم الهندسي بالوحدة ،حملة لإزالة سور مُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بناحية عزبة الطحاوية على مساحة 50 متر ، وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين ، وقامت الأجهزة التنفيذية بحى اول الزقازيق، بإزالة فى المهد لأعمال بناء مقابر بالمخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ،والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى ،ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.