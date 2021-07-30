بعد تلاوته «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ».. وفاة مقرئ للقرآن في عزاء بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الأهالي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، جثمان الشيخ محمد حسن الفردي، قارئ القرآن الكريم ومحفظه لأجيال كثيرة، والذي توفاه الله أثناء تلاوته آيات من الذكر الحكيم في عزاء أحد الأهالي في عزبة الفردي بالقرين مساء أمس الخميس.

وأثارت وفاة الشيخ الراحل حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت عبارات النعي والرثاء لخصال وصفات الشيخ المتوفي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأكدوا أن وفاة الشيخ الراحل تدل على حسن الخاتمة، خاصة وأن آخر الآيات التي قرأها قبل وفاته «فبأي آلاء ربكما تكذبان» من سورة الرحمن.

وعبر عدد من محبي الشيخ عن مدى حبهم له وسيرته العطرة، بأنه عاش قارئاً ومحفظا للقرآن الكريم بالقراءات السبع وتخرج من تحت يده مئات القراء.