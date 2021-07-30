رفع 650 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بمركز أرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأن الوحدة المحلية شنت حملة نظافة عامة بمدينة أرمنت الوابورات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز .

واستهدفت الحملة شارع محطة كهرباء أرمنت وطريق على جرب ومدخل نجع دنقل، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بتلك الطرق ومداخل الطرق المتفرعة منها .

وتم رفع 650 متر أتربة وقمامة ومخلفات صلبة بإجمالي طول 2000 متر بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل .

وأكد «عاشور» أن خطة النظافة والتجميل لمركز ارمنت تشمل كافة الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز والقرى التابعة له.