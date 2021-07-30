أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 650 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بمركز أرمنت غرب الأقصر

Print
رفع 650 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بمركز أرمنت غرب الأقصر رفع 650 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بمركز أرمنت غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأن الوحدة المحلية شنت حملة نظافة عامة بمدينة أرمنت الوابورات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز .

واستهدفت الحملة شارع محطة كهرباء أرمنت وطريق على جرب ومدخل نجع دنقل، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بتلك الطرق ومداخل الطرق المتفرعة منها .

وتم رفع 650 متر أتربة وقمامة ومخلفات صلبة بإجمالي طول 2000 متر بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل .

وأكد «عاشور» أن خطة النظافة والتجميل لمركز ارمنت تشمل كافة الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز والقرى التابعة له.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972