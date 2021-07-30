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مبادرة « بلا غرقى» بشمال سيناء

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مبادرة «مصر بلا غرقى» بشمال سيناء مبادرة « بلا غرقى» بشمال سيناء

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في إطار الاحتفال باليوم العالمى للحد من الغرق، نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ مبادرة « بلا غرقى»، وذلك تحت شعار ( حياتك غالية بنحافظ عليها ) .

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أن الهدف من المبادرة هو نشر توعية بأسلوب علمى حول كيفية التعامل مع حالات الغرق، وأنواع حالات الغرق، وأنواع المسطحات المائية.. موضحا أن المبادرة شملت جزءا نظريا وجزءا عمليا على شاطى بحر العريش أمام إدارة شباب العريش، وذلك بحضور كا من: الدكتور أحمد سمير ( المحاضر بالاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ) والدكتور أحمد عبدالرحمن ( عضو هيئة التدريس في كلية التربية الرياضية بجامعة العريش ).

المصرى اليوم

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