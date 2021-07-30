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في إطار الاحتفال باليوم العالمى للحد من حوادث الغرق، نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ مبادرة «مصر بلا غرقى»، وذلك تحت شعار ( حياتك غالية بنحافظ عليها ) .

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أن الهدف من المبادرة هو نشر توعية بأسلوب علمى حول كيفية التعامل مع حالات الغرق، وأنواع حالات الغرق، وأنواع المسطحات المائية.. موضحا أن المبادرة شملت جزءا نظريا وجزءا عمليا على شاطى بحر العريش أمام إدارة شباب العريش، وذلك بحضور كا من: الدكتور أحمد سمير ( المحاضر بالاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ) والدكتور أحمد عبدالرحمن ( عضو هيئة التدريس في كلية التربية الرياضية بجامعة العريش ).