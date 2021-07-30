تنقّل 5199 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 5199 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 25إلي 29 يوليو الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، أنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 2661 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع عدد 2538 مسافرًا.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الاعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.