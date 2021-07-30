"الداخلية": ضبط 156 سلاح ناري و203 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 156 قطعة سلاح نارى ، و203 قضية مخدرات وتنفيذ 81455 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 156 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 137 متهم، وتنفيذ 81455 حكم قضائى متنوع، وضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان إرتكبا 3 حوادث سرقة متنوعة.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 203 قضية مخدرات بإجمالى 213 متهم و35 متهم هارب، و27 متهم لقيامه بأعمال بلطجة، و26658 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.