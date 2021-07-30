محافظ بني سويف يتابع مبادرة الرئيس لعلاج مرض ضمور العضلات بالتأمين الصحي

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ببنى سويف.

جاء ذلك خلال التقرير عرضه الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي جهود فرع بنى سويف للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية ،في إطار الرعاية الكبيرة التي يوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمسيرة تطوير الصحة في مصر.

حيث انعقدت اليوم اللجنة المنوطة بأعمال مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك بتواجد كل من الدكتورة مني على، الدكتور محمد عادل، الدكتور أحمد هاشم.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة؛ داخل ملف يرفق، صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب +رسم عضل في حالة تواجدهم

وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة تعتبر ضمن ٢٤ مركزا طبيا بالجمهورية تابعين لوزارة الصحة والسكان في استقبال المصابين بمرض الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني المصابين من الأطفال،في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق (رؤية مصر 2030).

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب إلى أن عدد المترددين ٤٣ حاله وبالاضافه إلى انه تم تخصيص الرقم 01220652059

لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا عدا يوم الجمعه تسهيلا على المرضى

وأكدت إنه سوف يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكيه والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

هذا وقد تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

كما أكد مدير عام الفرع بأنه تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية؛ لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.