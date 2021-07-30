أهالي «بني عبيد» بـ«الدقهلية» يستقبلون وفد «محلية النواب» بالطبل والمزمار البلدي

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استقبل أهالي مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بالطبل والمزمار والأغاني الوطنية، معبرين عن فرحتهم بحضور الوفد البرلماني للاستماع لمشكلاتهم، خلال زيارة وفد اللجنة التي بدات امس الخميس ..

شارك في الزيارة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وطالب الأهالي المحافظ ووفد البرلمان، بمساعدتهم في حل بعض مشكلاتهم، وفي مقدمتها مشكلة تقاطعات الطرق بميت فارس، وعمل ازدواج لبعض الطرق.

كما تفقد الوفد مستشفى بني عبيد المركزي، والذي صدر قرار بنقل تبعيته لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي تحتاج لتطوير وتأهيل، ورافقهم الدكتور مكرم رضوان، نائب بني عبيد.

وقال ايمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تفقد مبني المستشفي منذ عام، ومرت سنة ولم يتغير أي شئ، أو إنجاز أعمال التطوير، واضاف أنه على استعداد لتخصيص أرض للمستشفى لكن عليه أن يوفر الاعتمادات المالية.

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية نادي بني عبيد الرياضي، والذي تولي النائب مكرم رضوان رئاسته بالتزكية مؤخرا، وتجري فيه بعض أعمال التطوير.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والنواب محمد رضا البنا، وزكي عباس، وعمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبدالرحيم الغول..