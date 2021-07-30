أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

بعد زيادة سرعة الانترنت ..... الثالثة افريقيا علي مؤشر السرعات

Print
بعد زيادة سرعة الانترنت ..... مصر الثالثة افريقيا علي مؤشر السرعات بعد زيادة سرعة الانترنت ..... الثالثة افريقيا علي مؤشر السرعات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس متوسط سرعات الإنترنت لشهر يونيو 2021 عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى ليصل إلى 42.42 ميجابت/ث وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها متوسط السرعات فى مصر حاجز الـ 40 ميجا بت/ ث ليقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث فى القارة الإفريقية، مقارنة بالمركز الرابع بمتوسط سرعة انترنت 38.63 ميجابت/ ثانية فى مايو الماضى، كما تقدم ترتيب مصر العالمى ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ 91 عالميًا، مقارنة بالمركز الـ94 فى مايو الماضى.

يأتى هذا نتيجة خطط تطوير وتحسين جودة الإنترنت الأرضى فى البلاد التى تنفذها الشركة المصرية للاتصالات، حيث قامت الشركة فى السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021