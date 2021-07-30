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منظمة التجارة العالمية تتوقع 8 % نموا في حجم تجارة البضائع خلال 2021

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منظمة التجارة العالمية تتوقع 8 % نموا في حجم تجارة البضائع خلال 2021 منظمة التجارة العالمية تتوقع 8 % نموا في حجم تجارة البضائع خلال 2021

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حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا في العالم على حركة التجارة العالمية التي تسجل حاليا وتيرة تعاف أسرع من المتوقع.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا لدى عرضها أمام الدول الاعضاء التقرير النصف سنوي للتجارة العالمية إن “التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حاد خلال الموجة الوبائية الأولى”.

وأضافت أن المنظمة تتوقع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8% في 2021 وبنسبة 4% في 2022.

وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، إلا أن تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة والتي تنعكس سلبا على السفر والنقل، وفقا للمديرة العامة.

وقالت أوكونجو-إيويلا إنه “كما هي حال الاقتصاد بشكل عام، فإن الأداء التجاري يتباين بشكل حاد من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات”.

وحذرت المديرة العامة من أن “الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحة العامة”، مذكرة بأن الدول الفقيرة لم تتمكن حتى الآن من تحصين سوى 1% فقط من سكانها في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50% في الدول الغنية.

المصرى اليوم

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