تقرير: معركة قانونيّة تلوح في الأفق بين يوفنتوس وسانتوس

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قد تكون هناك معركة قانونيّة تلوح في الأفق بالنسبة ليوفنتوس، حيث يزعم نادي سانتوس البرازيلي أن عقد المهاجم كايو جورج يمتد فعليًا إلى ديسمبر 2023.

اتفق يوفنتوس على الشروط الشخصية مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، وبحسب ما ورد وقع البرازيلي الشاب على عقد مبدئي ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2022 لكن ذلك على افتراض أن عقده مع سانتوس سينتهي في 31 ديسمبر 2021.

ومع ذلك، صرح أحد المسؤولين بنادي سانتوس لشبكة سكاي سبورت إيطاليا أن هذا ليس هو الحال.

وقع كايو جورج عقده الحالي مع سانتوس في سن الـ16 في عام 2018، وبموجب قواعد الفيفا، لا يمكن للقاصر أقل من 18 عامًا التوقيع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

ومع ذلك، زعم مسؤول النادي البرازيلي أن اتحاد كرة القدم في البرازيل يسمح بعقد صفقات مدتها خمس سنوات للقصر، وأن الفيفا سيحترم قرارات الاتحادات المحلية.

إذا كان هذا صحيحًا، فإن ذلك من شأنه أن يضع كل شيء في موضع تساؤل وستكون اتفاقية العقد المبدئي المسبق الموقع بين اللاعب ويوفنتوس غير صحيحة.