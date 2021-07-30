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"صحة حائل" تناقش أسباب الارتفاع الملحوظ لأعداد مصابي ‎كورونا في المحافظة

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التشديد على الوقوف ضد تفشي الجائحة وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

اجتمعت اللجنة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل خلال زيارتها لمحافظة بقعاء شمال شرقي، مع محافظ بقعاء مناور بن شباب الشريطي، وبحضور ممثل اللجنة الأمنية لمناقشة أسباب الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس ‎كورونا (كوفيد-19) في المحافظة.

كما زارت اللجنة الصحية محافظة موقق جنوب غربي حائل، واجتمعت مع المحافظ خالد بن جزاع الرضيمان، لمناقشة الموضوع ذاته، بحضور ممثل اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وتم خلال الزيارتين التشديد على تكامل الأدوار؛ للوقوف ضد تفشي الجائحة، وأهمية إبراز دور المجتمع توعويًا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على عدم إقامة المناسبات، والتجمعات المخالفة التي تكون سببًا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتةً إلى ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي الوباء.

الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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