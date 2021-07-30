حملة مكبرة علي مراكز علاج الإدمان في الشرقية (صور)

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ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة على مراكز الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية إدارة البحث الجنائي، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، ومفتشي العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي بالمديرية والإدارة الصحية بالعاشر، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تم خلالها مداهمة ٣ مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، والأماكن غير مستوفية للإشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي على المرضي، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء، وتم تشميع الـ٣ منشآت، وتحرير ٣ محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، وإحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم استدعاء ذوي المرضي، وجاري أيضاً العرض على النيابة العامة، لاستصدار قرار بتحويل بعض الحالات المرضية «الإدمان، والنفسية» إلى المراكز الطبية المختصة بهذه الحالات والمعتمدة بالعاشر من رمضان، للفحص والإيداع بالمركز، أو تسلمهم لذويهم، نظراً لعدم وجود إثبات شخصية لهم، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.