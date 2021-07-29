أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته

Print
الطريق شهد عدة خلال الأيام الماضية

حادث تصادم يغلق طريق السودة .. ومطالبات بسرعة إكمال ازدواجيته

لايزال طريق السودة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح مرتاديه بسبب عدم ازدواجية أجزاء منه وتعثر المشروع لسنوات مما يعد أيضًا أحد معوقات السياحة في تلك الوجهة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين يتوافدون على المنطقة من كل أرجاء المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام.

"سبق" رصدت حادث تصادم بين مركبتين وجهًا لوجه صباح اليوم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وارتكاب عددٍ من قائدي المركبات لمخالفات منها السير في الاتجاه المعاكس، معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.

وباشر عددٌ من الجهات المعنية الحادث، بينها الشرطة والدفاع المدني.

وكان الطريق نفسه شهد خلال الأيام الماضية حوادث عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم