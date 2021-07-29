لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة

نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
وفيما يلي تفاصيلها:
القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.وزارة التجارة