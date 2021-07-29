نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية

★ ★ ★ ★ ★

نتج عنهما إصابة 4 أشخاص بكسور وإصابات مختلفة ونُقلوا للمستشفى

أُصيب أربعة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة، إثر تصادم جماعي في موقعين مختلفين وقعا عصر اليوم على طريق مهد الذهب السويرقية.

ووفق المعلومات، فقد وقع الحادثان بين عدة شاحنات ومركبات مسافرة، وذلك نتيجة تأثر الأجواء اليوم بموجة غبار وأتربة مثارة ما حد من مستوى الرؤية الأفقية.

باشر الحادثين الجهات المختصة، وتم تسيير حركة المرور بعد إخلاء الطريق، ونقل المصابين لمستشفى المهد العام.

حادث تصادم حادث مروري