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بلدية عفيف تطرح 18 فرصة استثمارية على الشوارع الرئيسة

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من بينها سوق تجاري ومراكز رياضية وترفيهية ومحطة وقود

بلدية عفيف تطرح 18 فرصة استثمارية على الشوارع الرئيسة

أعلنت بلدية محافظة عفيف عن 18 فرصة استثمارية جديدة للمنافسة العامة من خلال منصة بلدي الفرص الاستثمارية، من بينها سوق تجاري "مول" ومراكز رياضية وترفيهية ومحطة وقود.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حسين السبيعي لـ "سبق" أن المحافظة نشطة تجارياً وفيها فرص كبيرة للمستثمرين لما تتميز به من موقع يربط عدة مناطق من بينها طريق الحاج والمعتمر، بالإضافة للكثافة السكانية، مشيراً إلى أن هذه المواقع تقع على شوارع رئيسة.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في الدخول للمنافسة لأي من الفرص المعلنة الدخول للمنصة والتقدم بالعطاءات حتى تاريخ 28/ 9/ 2021م، حيث سيكون موعد فتح المظاريف في اليوم التالي لهذا التاريخ، ومؤكداً على سعي البلدية لتذليل أي صعوبات - إن وجدت - قد تواجه أي مستثمر يرغب في مد نشاطه للمحافظة والاستفادة من هذه الفرص.

وقد شملت الفرص الاستثمارية، سوقاً تجارياً "مول" يقع على مساحة (84) ألف متر مربع، وأرضاً لإنشاء وتشغيل محطة وقود في مركز الحمادة على طريق عفيف - القصيم، ومراكز ترفيهية على مساحة 10400 متر مربع بطوابق متعددة وخدمات لكافة الشرائح وآخر رياضي على مساحة 4700 متر مربع، وصالات ومحلات تجارية متعددة بمساحات مختلفة وأكشاك سيارات وموقع صراف آلي ومجمعاً تجارياً ومطاعم.

بلدية عفيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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