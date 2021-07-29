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"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى في قصف مدفعي على مواقعهم بمأرب

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"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى في قصف مدفعي على مواقعهم بمأرب "الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى في قصف مدفعي على مواقعهم بمأرب
إسقاط طائرة مسيرة للمتمردين .. واستهداف تجمعاتهم في "رحبة"

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، في قصف مدفعي وجوي استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية، في جبهة رحبة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

وبيّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات للميليشيا في الجبهة ذاتها، ودمرتها.

في سياق متصل، أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة صرواح، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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