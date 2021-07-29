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مرحلة النهائيات تنطلق غداً في كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.. ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود

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بمشاركة 16 لاعبًا من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط كممثلين لأندية الدوري

مرحلة النهائيات تنطلق غداً في كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.. ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود

تنطلق غداً الجمعة منافسات المرحلة النهائية من بطولة كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، والتي تقام افتراضياً في لعبة FIFA 21 تحت مظلة مبادرة لاعبون بلا حدود، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم, وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وكانت المرحلة التمهيدية قد شهدت مشاركة الآلاف من اللاعبين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط الذين قاموا بالتسجيل في بطولات أنديتهم المفضلة، وخاضوا العديد من المواجهات قبل أن يتم تحديد بطل واحد لتمثيل كل فريق من فرق دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من البطولة عن العديد من المواجهات المرتقبة؛ حيث سيواجه "TheBossWillz" ممثل نادي الهلال خصمه "IbroOvic" ممثل نادي الطائي الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الممتازة.

وسيتواجه "AhugeMO" ممثل نادي الشباب مع نظيره "Sko_O_o" ممثل نادي الفيحاء العائد كذلك لدوري الأمير محمد بن سلمان. وسيلعب "MoJabri" ممثل نادي الاتحاد أمام "Jok3Rs_S-" ممثل نادي الحزم الفائز بلقب وبطولة دوري الدرجة الأولى.

في حين سيلعب "RedxDevil80" ممثل نادي أبها ضد "iiTMBS" ممثل نادي التعاون، وممثل نادي الاتفاق "Rz95x" ضد ممثل نادي الباطن "Abodi_Khiel"، وممثل نادي النصر "ReversedSadness" ضد ممثل نادي ضمك "Abody9bor3i"، وممثل نادي الفتح "enjoypep14" ضد ممثل الرائد "iOs-ma"، وأخيراً ممثل نادي الأهلي "RaymoondR" ضد ممثل نادي الفيصلي "xVamoos".

وستُلعب مرحلة النهائيات التي تنطلق في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بنظام الإقصاء؛ الأمر الذي سيضيف الكثير من الحماس والتشويق للمنافسات التي سيتم نقلها في بث مباشر عبر قنوات لاعبون بلا حدود في مختلف المنصات، مع وجود استوديو تحليلي افتراضي وتعليق مباشر لبعض المواجهات بأصوات أسماء شهيرة في عالم الرياضة الإلكترونية ولعبة FIFA 21 تحديداً.

الجدير بالذكر أن مبادرة لاعبون بلا حدود التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت شعار "عالم واحد: جسد واحد" كانت قد خصصت مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي كمجموع جوائز خيرية ضمن منافسات النخبة التي اختتمت مؤخراً؛

حيث عاد ريع جميع الجوائز الخيرية لدعم جهود مكافحة انتشار المستجد (COVID-19) بمنحها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات العالمية التي تساهم في تقديم اللقاح للدول المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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