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أول تعليق من ساسي بعد انضمامه للدحيل القطري

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أول تعليق من ساسي بعد انضمامه للدحيل القطري أول تعليق من ساسي بعد انضمامه للدحيل القطري

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عبر الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي السابق، عن سعادته البالغة بخطوة الانضمام إلى فريق الدحيل القطري.

وغرد ساسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا «يسعدني أن أكون جزءًا من هذا النادي الجميل، أنا متحمس للبداية».

كان الدحيل القطري قد أعلن عن نجاحه في الحصول على خدمات فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

ويعد ساسي من أبرز لاعبي الكرة التونسية خلال المواسم الأخيرة، ويمتلك مسيرة كروية مميزة مع النصر السعودي والزمالك، بالإضافة إلى المشاركة في مع .

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