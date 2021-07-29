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آخر أيام ثانوية عامة أدبي.. ضحكات واحتفالات وزغاريد

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سيطرت حالة من السعادة والبهجة على طلاب الثانوية العامة (القسم الأدبى)، فى آخر أيام الامتحان، وعمت الفرحة بين الطلاب؛ نظرا لسهولة مادة اللغة الإنجليزية، ما أزال عناء الأيام الماضية، وصعوبة بعض المواد التى شهدت بكاء بعض الطلاب والطالبات.

آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد

عدسة «المصرى اليوم» رصدت انفعالات وردود أفعال الطلاب، فور خروجهم من لجان الامتحانات، وقد بدا على وجوههم الارتياح والرضا من مادة اللغة الانجليزية، واعتبروها فى متناول جميع الطلاب؛ نظرا لورودها من المنهج المقرر.

آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد

الثانوية العامة دائما وأبدا تعد أهم محطة فى الدراسة؛ لكونها تحدد مستقبل الطلاب فيما بعد، لذا فإن الأسر التى لديها أبناء فى هذه المرحلة تجدها فى انشغال وارتباك جراء رهبة الثانوية العامة.

آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد

وعبر عدد من الطلاب عن سعادتهم بالانتهاء من الامتحانات والضغط النفسى الكبير، وذلك من خلال الضحكات والاحتفالات والزغاريد.

آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد
آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد
آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد
آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد
آخر أيام ثانوية عامة أدبى ضحكات واحتفالات وزغاريد

المصرى اليوم

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