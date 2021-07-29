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"المرور": بدء الحملة الميدانية على مخالفي مواقف ذوي الإعاقة

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"المرور": بدء الحملة الميدانية على مخالفي مواقف ذوي الإعاقة "المرور": بدء الحملة الميدانية على مخالفي مواقف ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "1964" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.المرور المرور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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