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بعد ارتكابه مخالفات مرورية.. أول تعليق من حمو بيكا على قرار إخلاء سبيله

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بعد ارتكابه مخالفات مرورية.. أول تعليق من حمو بيكا على قرار إخلاء سبيله بعد ارتكابه مخالفات مرورية.. أول تعليق من حمو بيكا على قرار إخلاء سبيله

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حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على التعليق على قرار إخلاء سبيله الذي صدر، الخميس، بتغريمه ماليًا 10 آلاف جنيه، لارتكابه 5 مخالفات وهي «الوقوف العشوائي، والقيادة بدون ترخيص، وانتهاء رخصة تشغيل السيارة، وتغيير معالم جوهر السيارة، وتركيب زجاج ملون (فاميه)، واستمرار التحفظ على السيارة لفحصها».

ونشر بيكا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«طول ما أخواتي وجمهوري معايا هفضل أفرح الناس».

يشار إلى أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أعلن بيع سيارته، بعد أنباء مشاجرته في الساحل الشمالي أول أمس، أمام بوابة مارينا 5 للمرة الثانية في أقل من أسبوع، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها مرافقو حمو بيكا يتعدون بالضرب على آخرين.

المصرى اليوم

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