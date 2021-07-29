شاهد.. بلدية الأفلاج تستنفر لمعالجة ما خلفته السيول من أضرار

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بطاقتها البشرية والفنية في العديد من المواقع المتأثرة

تباشر بلدية الأفلاج، وعلى مدار الساعة العديد من المواقع المتضررة جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وتعمل على تأهيلها ومعالجة ما خلفته السيول من أضرار.

وتعمل بلدية الأفلاج، بمتابعة ميدانية من رئيسها رشيد عجب آل عمار، باستنفار طاقتها البشرية والفنية في مباشرة العديد من المواقع المتأثرة، جراء السيول الجارفة في "الغيل وحراضة والمدينية والنايفية والخرفة والروضة والصغو والوسيطا والفريشة وليلى".

وكذلك العمل فوراً على إعادة فتح وردم الطرق التي جرفتها السيول والعمل على إصلاح أعمدة الإنارة والعمل على معالجة ما خلفته السيول من آثار.

ولقيت تلك الأعمال والجهود التي نفذتها بلدية الأفلاج وسرعة مباشرة المواقع المتأثرة، إشادة وثناء العديد من أهالي المحافظة.