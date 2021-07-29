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انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطس

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انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطس انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطس
تقام في الرياض وجدة والشرقية بمشاركة 14 فريقًا

انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطس

تنطلق في 5 أغسطس المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة التي تقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وسط مشاركة 14 فريقًا، ينتظر أن تكون منتخب المستقبل للكرة الطائرة .
وتقام تصفيات المناطق التي تستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق وهي: أوزرايت، وفينيكس، وإيليت، ولينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر بمشاركة 7 فرق وهي: بلو جايز 1، وبلو جايز 2، وبلو كليكرز، وأوشين، وفلامينقو ksa، وتقنية جدة، وسويفت، على أن تُختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية التي ستشهد تنافسًا بين 3 فرق وهي: نادي الاتفاق، وأكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.
ويتأهل الفريقان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في 9 سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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