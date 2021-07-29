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عضو الاتحاد السعودي للطائرة: حفاوة الاستقبال ليست غريبة على الذي نشجعه

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عضو الاتحاد السعودي للطائرة: حفاوة الاستقبال ليست غريبة على الزمالك الذي نشجعه عضو الاتحاد السعودي للطائرة: حفاوة الاستقبال ليست غريبة على الذي نشجعه

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أعرب محمد الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة عن سعادته بالتواجد في نادي على هامش اللقاء الودي الذي جمع السعودي للشباب مع شباب الزمالك بالصالة المغطاة بالنادي.

وقال “الفقي” في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه سعيد بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من قبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على نادي الزمالك.

وأضاف الفقي أنه اتفق مع مسؤولي الزمالك على خوض مباراة ودية أخرى مع فريق الشباب قبل انتهاء معسكر المنتخب السعودي بالقاهرة، وسيخطر اتحاد الكرة الطائرة بموعد المباراة.

وأوضح الفقي أنه من عشاق الزمالك، ويشجع النادي منذ الصغر، متمنيا التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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