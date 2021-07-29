★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب محمد الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة عن سعادته بالتواجد في نادي الزمالك على هامش اللقاء الودي الذي جمع المنتخب السعودي للشباب مع شباب الزمالك بالصالة المغطاة بالنادي.

وقال “الفقي” في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه سعيد بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من قبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على نادي الزمالك.

وأضاف الفقي أنه اتفق مع مسؤولي الزمالك على خوض مباراة ودية أخرى مع فريق الشباب قبل انتهاء معسكر المنتخب السعودي بالقاهرة، وسيخطر اتحاد الكرة الطائرة بموعد المباراة.

وأوضح الفقي أنه من عشاق الزمالك، ويشجع النادي منذ الصغر، متمنيا التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.