عروض سينما ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة الغنايم اللقاء الأسبوعى برئاسة الأديب والقاص كمال عقوقة، شارك فيها نخبة من المبدعين الشعراء منهم الشعراء ياسر النجدى، أنور فتحى، محمود أنو، أحمد فراج، عبدالرؤوف عبداللطيف وتباري فيها الأدباء بالقصائد الأدبية، وتم طرح بعض القصائد الشعرية الجديدة.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بديروط ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب أحمد صلاح، حيث أقيمت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من أدباء وفناني ومثقفي ديروط وهم الدكتور مدحت السيوطي والشاعر محمد سعد ابو هنتش، القاص ناجح جاد، الشاعر على صديق والدكتورة هند مكرم، عادل سعد، محمود أحمد، حيث قدموا بعض القصائد الشعرية في حب الوطن والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، بينما قدمت فرقة القوصية للأنشاد الديني عرض فنى متنوع ومجموعة من الأناشيد الإسلامية والتواشيح.

ونظمت مكتبة صلاح شريت بريفا مسابقة ثقافية للأطفال بعنوان «المياه سر الحياة» حيث تم تقديم الأسئلة للفريقين وتكريم الفائزين بجوائز رمزية، كما قدم قصر ثقافة أبوتيج عرض سينما لفيلم «ناصر ٥٦» وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.