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«صحة قنا»: البدء في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للمسافرين

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«صحة قنا»: البدء في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للمسافرين «صحة قنا»: البدء في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للمسافرين

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن فتح باب التسجيل لتلقي اللقاح للمسافرين بقنا.

وأشارتاوضروس، إلى أن مديرية الصحة بقنا، قد قامت بعمل الاستعدادات لتلقي المسافرين للقاح في 3 مراكز بالمحافظة وهي (قنا، نجع حمادي، قوص) حتي يتثنى للجميع الحصول على اللقاح في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح أنه يجب على المواطنين الراغبين في السفر للخارج بالتسجيل على موقع الوزارة واختيار (مراكز تطعيم المسافرين بقنا).

وأكد أن اللقاح الخاص بالمسافرين سيصل في أقرب فرصة وسوف تصل رسائل للمواطنين المسجلين على الموقع بموعد تلقي اللقاح حتى يتثني لهم أخذ اللقاح.

وأضاف مينا سمير ظريف، مدير مركز المعلومات بالمديرية، أن مراكز اللقاح بالمحافظة وفريق مركز المعلومات جاهزة للبدء في استقبال المواطنين وإعطائهم اللقاح.

المصرى اليوم

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