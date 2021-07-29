تنورة وتحطيب وفرح شرقاوي على مسرح الأنفوشي بـ«صيف إسكندرية»

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم عروض فرقها الفنية ضمن فعاليات «صيف إسكندرية»، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، حيث بدأت الفعاليات بفقرة التنورة لفرقة القاهرة للفنون الشعبية على أنغام الطبول والدفوف والمزامير، تلى ذلك عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة متميزة من التابلوهات الاستعراضية تعبر عن عادات المجتمع الشرقاوي، منها "الحصان، التحميلة، وفرح الشرقية" بقيادة المدرب طارق جابر.

جاء الختام مع عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني، تضمن باقة من التابلوهات التي تعكس التراث والموروث الشعبي بمحافظة المنيا منها "نخل عالي، سامر التحطيب، وفقرة الآلات الشعبية التى تضمنت "الربابة والمزمار والطبول، التحطيب".

يذكر أن فعاليات صيف إسكندرية مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وذلك على مسارح قصور الثقافة الأنفوشي والشاطبي ومصطفى كامل.