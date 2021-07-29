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طائرة السيدات بالزمالك يبدأ الاستعدادا للموسم الجديد

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طائرة السيدات بالزمالك يبدأ الاستعدادا للموسم الجديد طائرة السيدات بالزمالك يبدأ الاستعدادا للموسم الجديد

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بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي بقيادة كابتن عصام عبدالعاطي فترة إعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع اللاعبات قبل بدء المران تحدث خلالها المدير الفني عن خطة العمل في الموسم الجديد.

وخضعت لاعبات الزمالك لقياسات بدنية على هامش المران، وبعدها أدت اللاعبات تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبات راحة سلبية من مران الغد على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل بصالة المغطاة بالنادي.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: عصام عبدالمعطي مديرا فنيا، وناهد عبدالمنعم مدربا عاما، ومروة خالد طبيب الفريق، وإبراهيم بدر مدربا للأحمال.

المصرى اليوم

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