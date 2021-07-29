نائب محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من مدارس قرى قوص

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تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عددًا من الأعمال الإنشائية ورفع كفاءة وتطوير مدارس رفاعة الابتدائية بقرية حجازه، ومدرسة قوص التجريبية للغات ،ومدرسة خزام الثانوية الجديدة بمركز قوص، رافقه العميد خالد فوزى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ،و رؤساء القرى ومهندسى ومشرفى المشروعات.

نائب محافظ قنا يتفقد عدد من المدارس

واستهل نائب محافظ قنا جولته بتفقد عملية توسيع وتطوير مدرسة رفاعة الابتدائية والتى تقع على مساحة 240 مترًا تقريبًا، وتتكون من دور أرضي وأربع أدوار علوية وتحتوى على 11 فصلا، ثم تفقد أعمال إنشاء وتطوير وصيانة مدرسة قوص التجريبية للغات ،والتى تقع على مساحة 270 مترًا تقريبًا، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء مباني جديدة على مساحة 2400م تقريبًا بمدرسة خزام الثانوية الجديدة.

نائب محافظ قنا يتفقد عدد من المدارس

وأوضح «عمر» أن عمليات إنشاء وتطوير وتوسيع ورفع كفاءة المدارس الثلاثة يساعد على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، ما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.