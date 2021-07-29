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«ثقافة القليوبية» تناقش ترشيد استهلاك المياه

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«ثقافة القليوبية» تناقش ترشيد استهلاك المياه «ثقافة القليوبية» تناقش ترشيد استهلاك المياه

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة بنها بالتعاون مع مركز شباب كفر سعد، يوم ثقافي ضمن فاعليات برامج اليوم الواحد استهل بمحاضرة بعنوان «طرق الري وترشيد استهلاك المياة» حاضرها المهندس صبري محمد، وقال إنه يجب المحافظة على المياه لتجنب الدخول في مراحل النقص الشديد لاحتياجتنا منها، وحتى نتجنب مواجهة الفقر المائي، وذلك عن طريق استخدام أنظمة الري السطحي والري بالتنقيط والري في الأوقات المبكرة لتقليل تبخر المياة، ثم أجاب على الأسئلة والإستفسارات للحاضرين.

كما تم تنفيذ ورشة رسم للأطفال، واختتم البرنامج بعرض فني لفرقة قصر ثقافة بنها للموسيقى النحاسية بقيادة المايسترو جون طلعت، وذلك بحضور مديرعام الفرع، ونظم القصر محاضرة بعنوان النظام الآلي بالمكتبات«، حاضرها رأفت سعيد، تناول في حديثه أن الأنطمة الآلية من المتطلبات الملحة للمكتبات ومراكز المعلومات، بسبب تضخم حجم أوعية المعلومات، وكذلك الحاجة الضرورية إلى المعلومات الدقيقة والسريعة لفئات المستفيدين على اختلافهم، كما عُرض بنادي السينما فيلم «ناصر ٥٦» بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، إلى جانب فيلم»قناة السويس الجديدة«.

وأقام بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان «العنف المجتمعي وطرق محاصرته» ألقاها حماده محمد، دارت عناصر المحاضرة حول تعريف ظاهرة العنف المجتمعي وأسبابه سواء كانت تتصل بالوعي وترسيخ ثقافة قبول الاخر أو الأوضاع الإقتصادية أو غياب الدور الإعلامي عن أداء ما هو منوط به أو تراجع أدوار التعليم والثقافة وغياب للوازع الديني، مع رصد النتائج المترتبة عليه من تفسخ المجتمع وزيادة معدلات الجريمة فيه، وكيفية استعادة السلم المجتمعي، بينما عقد بيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان «الإدمان وطرق مكافحته» للدكتورة رشا إسماعيل، قدمت خلالها تعريف للإدمان وأسباب إنتشاره وطرق مكافحته وكذلك طرق العلاج، كما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدتها مكتبة كفر على شرف الدين، لقصة «سفينة الحلوى» بصوت أميرة صلاح.

المصرى اليوم

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