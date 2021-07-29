رامي صبري يستعد لطرح أغنية «حالة اكتئاب» حزنا على وفاة شقيقه كريم

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يستعد المطرب رامي صبري لطرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل أسم «حالة اكتئاب»، وهي أغنية ديو تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري.

ونشر رامي صورة البوستر الدعائى للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» على، وعلق عليه قائلًا:«قريبًا.. حالة اكتئاب».

وعاد المطرب رامى صبرى للساحة الغنائية بالمشاركة في إحياء حفل زفاف لاعب النادى الأهلى حمدى فتحي، الذي أقيم هذا الأسبوع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم «رامى» مجموعة من أشهر أغنياته في أول ظهور له بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الراحل كريم صبرى، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد 11يوليو، إثر غرقه في ترعة المريوطية.