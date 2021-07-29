محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات كورونا

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عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الخميس، اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا لمتابعة الموقف الحالي وآخر مستجدات كورونا ومتابعة جاهزية المستشفيات وموقف الأكسجين، وشدد المحافظ على اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الطوارئ والأزمات والتأكد من جاهزية المستشفيات.

كما تناول الاجتماع التأكيد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 81» في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة المرور الميداني ومتابعة سير العمل بالمستشفيات بشكل دوري والوقوف على الاحتياجات الضرورية بكافة المستشفيات للعمل على توفيرها وتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين في ربوع المحافظة، كما شدد على توفير مخزون استراتيجي من الاكسجين بكافة المستشفيات وإزالة أي معوقات في هذا الشأن .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الوضع مطمئن داخل المحافظة مستعرضاً جهود مديرية الصحة وخطوات التطوير التي تتم بالمستشفيات من رفع كفاءة للبنية التحتية وتوفير مستلزمات طبية والتأكيد على تقديم خدمة جيدة للمواطنين، كما أشار إلى أنه يوجد 12 مركزا لتلقي لقاح كورونا بكل مركز ومدينة فضلا عن الانتهاء من تجهيز 5 مراكز لتلقي لقاح المسافرين للخارج وجاري التنسيق باستمرار مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية تقديم كل الدعم لما تحتاجه المستشفيات وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.