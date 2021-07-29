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وزير الصحة التونسي: الانضباط العسكري سيساهم في مجابهة كورونا‎‎

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وزير الصحة التونسي: الانضباط العسكري سيساهم في مجابهة كورونا‎‎ وزير الصحة التونسي: الانضباط العسكري سيساهم في مجابهة كورونا‎‎

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أكد وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الطرابلسي اليوم الخميس على هامش تدشين مستشفى ميدانيا بمستشفى القصاب من ولاية منوبة وهبته المملكة المغربية لتونس لمعاضدة جهودها في مجابهة جائحة كورونا، أن وزارة الصحة تشتغل مع الصحة العسكرية وتم ضبط نفس الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في إنجاز 100 ألف تلقيح يوميا ومليون تلقيح كل 10 أيام سيكون ممكنا عبر الحلف المقدس بين جميع التونسيين مستلهمين من وطنية الجميع والانضباط العسكري، وفق تعبيره .

وأشار الطرابلسي إلى أن المستشفى الميداني بمستشفى القصاب مهم من ناحية توليد الأوكسيجين نظرا لكونه سيحقق لنفسه الأكتفاء الذاتي من الأكسجين والطاقة، خاصة أن حاجيات تونس من هاته المادة تناهز 250 ألف لترا يوميا وبالتالي هي مطالبة باستيراد 150 ألف لتر.

المصرى اليوم

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