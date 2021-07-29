رفع منظومة النظافة والتجميل بمدينتي البرلس والرياض

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شهدت مدينتا برج البرلس والرياض، اليوم الخميس، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، ورصف الطرق، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل، ورفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام ومحيط المدارس، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، ومركز الشباب، ومحيط المستشفى، والسنترال، وقصر الثقافة، وأرض الجونة، والطريق العام وطريق الكورنيش، ومحيط المدارس والمجزر، بجوار عمارات الإسكان، وطريق المقابر، والطريق الموازي للطريق الدولي، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس مدينة برج البرلس، الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بالمدينة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وذلك بعد الانتهاء من التجريف والتمهيد ورفع مخلفات التجريف ووضع طبقة الأساس، ورفع البيارات، وإنشاء صفايات المطر ،واستكمالا للأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بالمدينة، وذلك وفق معايير الجودة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة لتسهيل الحركة المرورية.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول بالطرق الرئيسية والفرعية وقص وتهذيب الأشجار بمدخل قرية الرغامة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات التنموية، والأعمال الإنشائية بالمستشفى، وانتظام سير العمل، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.